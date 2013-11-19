Выявлены грубые нарушения в детсаду Нижнего Тагила, где вспыхнул кишечный грипп

На пищеблоке не соблюдались условия хранения скоропортящейся продукции, технологии приготовления блюд и обработки сырья, режим мытья посуды. На момент проверки в детском саду отсутствовала холодная вода, - передает ИТАР-ТАСС слова руководителя пресс-службы областного управления Роспотребнадзора Натальи Лукьянцевой. - Причиной вспышки кишечной инфекции в детском саду стал норовирус второго типа - кишечный грипп.

По ее словам, за медпомощью обратились 14 детей и один сотрудник образовательного учреждения. Детский сад закрыт на карантин.

Прокуратура, в свою очередь, проводит проверку в детском саду по факту вспышки острой кишечной инфекции. Как сообщила руководитель пресс-службы свердловской прокуратуры Лидия Смирнова, по факту проверки будут приняты «меры прокурорского реагирования» - дисциплинарные наказания и административные штрафы.

С начала учебного года в образовательных учреждениях Свердловской области произошло четыре вспышки острой кишечной инфекции. За медпомощью обратились 90 человек.