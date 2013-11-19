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Выявлены грубые нарушения в детсаду Нижнего Тагила, где вспыхнул кишечный грипп
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выявлены грубые нарушения в детсаду Нижнего Тагила, где вспыхнул кишечный грипп

19 ноября 2013, 09:30ПроисшествияЕвгения
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