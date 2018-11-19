Конфликт в автобусе в Каменске-Уральском закончился поножовщиной
Сегодня, 18:40ПроисшествияФото: «Говорит Каменск-Уральский»
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19 ноября в Каменске-Уральском в автобусе 19 маршрута между двумя мужчинами возник конфликт. В итоге один из них нанес удар ножом в ногу собеседника.
Как рассказывают очевидцы происходящего, двое мужчин начали выяснять что-то между собой во время поездки в автобусе. Впоследствии один из них достал нож и ударил им собеседника в ногу. Свидетели происходящего сообщили, что было очень много крови.
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Водитель автобуса своевременно среагировал на происходящее и открыл дверь транспортного средства, пассажиры освободили салон. Пострадавшего увезли в больницу. Мужчину, нанесшего удар, сразу арестовали. Полиция пообещала прокомментировать ситуацию позже, сообщает «URA.RU».
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