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Конфликт в автобусе в Каменске-Уральском закончился поножовщиной
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Конфликт в автобусе в Каменске-Уральском закончился поножовщиной

Сегодня, 18:40ПроисшествияФото: «Говорит Каменск-Уральский»
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