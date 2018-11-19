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Пострадала женщина: автобус Казахстан-Екатеринбург улетел в кювет под Белояркой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пострадала женщина: автобус Казахстан-Екатеринбург улетел в кювет под Белояркой

Сегодня, 13:32ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
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