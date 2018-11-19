Пострадала женщина: автобус Казахстан-Екатеринбург улетел в кювет под Белояркой
Сегодня, 13:32ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
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19 ноября около 8:30 на 60-м километре трассы Екатеринбург-Курган вылетел в кювет автобус Казахстан-Екатеринбург. Пострадала 33-летняя женщина.
Сюжеты: Екатеринбург
19 ноября в 8:30 под Белояркой в Свердловской области в кювет вынесло рейсовый автобус Казахстан-Екатеринбург. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Автобус завалился на бок.
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В момент ДТП в салоне находились 17 пассажиров. Пострадала 33-летняя женщина, она госпитализирована в Белоярскую больницу и сотрясением головного мозга, резанными ранами головы и рук.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия, информирует ТАСС.
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