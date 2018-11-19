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Троллейбус с пассажирами сбил 16-летнюю екатеринбурженку и врезался в киоск
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Троллейбус с пассажирами сбил 16-летнюю екатеринбурженку и врезался в киоск

Сегодня, 11:28ПроисшествияФото: Е1.ru
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