Троллейбус с пассажирами сбил 16-летнюю екатеринбурженку и врезался в киоск
19 ноября в Екатеринбурге в поселке Пионерский троллейбус с пассажирами сбил 16-летнюю девушку и врезался в киоск.
19 ноября около 8:00 в Екатеринбурге произошло ДТП. В Пионерском поселке троллейбус, следующий по маршруту №4, направляясь по улице Советской, совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая в момент ДТП пересекала проезжую часть на перекрестке улиц Советская и Июльская на разрешающий сигнал светофора.
По предварительной информации, водитель автобуса ехал на красный свет. После наезда на несовершеннолетнюю автобус протаранил киоск с питьевой водой.
Пострадавшая была госпитализирована, медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга.
По информации из ГИБДД, за рулем пассажирского транспорта находился 26-летний мужчина, общий стаж управления транспортными средствами которого равен двум месяцам. Три пассажира и водитель троллейбуса не пострадали, сообщает Е1.ru.