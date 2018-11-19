Троллейбус с пассажирами сбил 16-летнюю екатеринбурженку и врезался в киоск

19 ноября около 8:00 в Екатеринбурге произошло ДТП. В Пионерском поселке троллейбус, следующий по маршруту №4, направляясь по улице Советской, совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая в момент ДТП пересекала проезжую часть на перекрестке улиц Советская и Июльская на разрешающий сигнал светофора.

По предварительной информации, водитель автобуса ехал на красный свет. После наезда на несовершеннолетнюю автобус протаранил киоск с питьевой водой.

Пострадавшая была госпитализирована, медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга.