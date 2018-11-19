Тюменец приговорен к 2 годам тюрьмы за смертельное ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень

17 января 2018 года мужчина ехал по трассе Екатеринбург-Тюмень. Установлено, что он не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107. Пассажирка отечественного автомобиля скончалась на месте ДТП от полученных травм.