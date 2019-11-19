Подробности утреннего пожара в Нижнем Тагиле: спаслась многодетная семья
Сегодня, 13:11ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Около 9 часов утра в Нижнем Тагиле на улице Доменная загорелся частный дом, в котором находилась многодетная семья. В 11:30 пожар был полностью потушен. По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство печи и дымохода в частном доме, сообщили TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Сгорела крыша, повреждены перекрытия, стены и имущество внутри дома. Кроме того, рядом находится недостроенный дом из шлакоблоков, он тоже частично пострадал.
В тушении принимали участие 4 единицы техники и 10 человек личного состава. Открытое горение было ликвидировано в 9:48, а пожар был полностью потушен в 11:30. В доме проживала многодетная семья, которая находилась в доме. Сосед увидел дым с чердака, и оповестил семью. Благодаря этому они остались живы,рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.
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Видео: tagilcity.ru
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
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