Подробности утреннего пожара в Нижнем Тагиле: спаслась многодетная семья

Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Сгорела крыша, повреждены перекрытия, стены и имущество внутри дома. Кроме того, рядом находится недостроенный дом из шлакоблоков, он тоже частично пострадал.

В тушении принимали участие 4 единицы техники и 10 человек личного состава. Открытое горение было ликвидировано в 9:48, а пожар был полностью потушен в 11:30. В доме проживала многодетная семья, которая находилась в доме. Сосед увидел дым с чердака, и оповестил семью. Благодаря этому они остались живы,рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.