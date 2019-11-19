В Нижнем Тагиле двое молодых людей похитили из магазина алкоголь на три тысячи рублей
Полиция Нижнего Тагила разыскивает парня и девушку, которые подозреваются в краже алкоголя из магазина на улице Ермака, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Заявление о хищении поступило от сотрудника магазина. По его словам, сумма украденного составила три тысячи рублей.
Полицейские, просмотрев камеры видеонаблюдения, установили двух подозреваемых — парня и девушку. Украсть товар они пытались несколько раз, однако рядом с ним оказывались другие покупатели. Тогда они вышли в другой торговый зал и за витриной с фруктами спрятали украденный алкоголь в сумку к девушке.
По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору».
Полиция разыскивает подозреваемых — парня лет 20, ростом 160-170 сантиметров, одетого в чёрное пальто и тёмные брюки, и девушку, которой на вид также около 20 лет, в короткой куртке голубого цвета со светлым мехом и синих джинсах.
Сотрудники правоохранительных органов просят граждан помочь установить личности подозреваемых. Информацию можно сообщить по телефонам: 97-64-02 или 02.