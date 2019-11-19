В Нижнем Тагиле на ГГМ с утра загорелся частный дом

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Около 9 часов утра в Нижнем Тагиле на улице Доменная загорелся частный дом.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как сообщили очевидцы, пламя охватило все строение, дым видно из других районов города. На месте работают сотрудники МЧС.
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Информации о пострадавших пока не поступало.
На данный момент оперативной информации не поступало, ведется тушение пожара,сообщили TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.
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