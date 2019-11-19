В Свердловской области задержали курьеров с 10 килограммами наркотиков в машине
Сегодня, 13:11ПроисшествияФото: E1.RU
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Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области задержали наркокурьеров, которые пытались перевезти 10 килограммов наркотического средства, сообщает E1.
Как сообщила ФСБ, это члены межрегиональной преступной группы. Двое мужчин действовали как курьеры и везли партию наркотиков. В ходе обыска автомобиля у них изъяли в общей сложности 10 килограммов А-пирролидиновалерофенона (А-PVP), являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрона.
Следственным отделом УФСБ России по Свердловской области возбуждено уголовное дело за незаконное производство, сбыт и пересылку наркотических средств. За это наркокурьеры могут получить наказание в виде 15 лет лишения свободы.
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