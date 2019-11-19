В Свердловской области задержали курьеров с 10 килограммами наркотиков в машине

Как сообщила ФСБ, это члены межрегиональной преступной группы. Двое мужчин действовали как курьеры и везли партию наркотиков. В ходе обыска автомобиля у них изъяли в общей сложности 10 килограммов А-пирролидиновалерофенона (А-PVP), являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрона.