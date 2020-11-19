«Откровенная провокация». В Нижнем Тагиле задержали блогера за отказ надевать маску

Инцидент произошел 16 ноября во второй половине дня. Зайдя в магазин без маски, мужчина взял бутылку сока и отравился на кассу, где получил предложение надеть маску, иначе его не станут обслуживать. В ответ блогер потребовал продемонстрировать сертификат, доказывающий безопасность средства индивидуальной защиты, иначе он не станет надевать маску. Руководством торговой точки было принято решение вызвать сотрудников ЧОП, службы безопасности компании и полицию.