«Откровенная провокация». В Нижнем Тагиле задержали блогера за отказ надевать маску

«Откровенная провокация». В Нижнем Тагиле задержали блогера за отказ надевать маску

Сегодня, 19:39ПроисшествияPhoto: АН «Между строк»
В Нижнем Тагиле правоохранительные органы задержали автора YouTube-канала «РосПозорНадзор». Блогер снимал видео в одном из магазинов «Красное и Белое» в районе Тагилстроя, которое позже опубликовал на своем канале.

Инцидент произошел 16 ноября во второй половине дня. Зайдя в магазин без маски, мужчина взял бутылку сока и отравился на кассу, где получил предложение надеть маску, иначе его не станут обслуживать. В ответ блогер потребовал продемонстрировать сертификат, доказывающий безопасность средства индивидуальной защиты, иначе он не станет надевать маску. Руководством торговой точки было принято решение вызвать сотрудников ЧОП, службы безопасности компании и полицию.

При попытках задержания, блогер оказал сопротивление, после чего, с применением силы, был доставлен в полицейский участок. В результате, на мужчину составили административный протокол по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения», сообщает АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу МУ МВД «Нижнетагильское».

По мнению члена Общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское», депутата городской думы Нижнего Тагила Леонида Мартюшева, такое поведение считается недопустимым, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию.

А в данном случае имеет место быть или откровенная провокация или душевное состояние человека. Таких людей в сложившейся обстановке адекватными ну никак сегодня назвать нельзя,отметил депутат.

Video:АН «Между строк»

Напомним, 18 ноября в Екатеринбурге из общественного транспорта вышвырнули очередного COVID-диссидента. Это сделала одна из пассажирок, а сегодня стало известно, что судом Чкаловского района был назначен штраф в отношении другой женщины, не надевшей маску в автобусе.

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