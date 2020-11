Под Нижним Тагилом полицейские конфисковали партию контрафактного табака и алкоголя

На станции Анатольская под Нижним Тагилом, в местном магазине правоохранители конфисковали партию поддельных алкоголя и сигарет.

По информации от пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское», 46-летний предприниматель занимался продажей табачной и алкогольной продукции без соответствующих документов. В магазине на улице Привокзальная были изъяты 500 литров спиртосодержащих напитков и около 300 пачек сигарет. Товары отправлены на экспертизу. В отношении подозреваемого в реализации контрафактного товара правоохранители составили административные протоколы по статье 14.16 часть 2 КоАП РФ (оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов) и 14.17.1 часть 2 КоАП РФ (Реализация крепких спиртных напитков без необходимой лицензии). Напомним, в начале ноября сообщалось, что в поселке Белоярский под Екатеринбургом местные жители защищали местную точку по продаже «фунфыриков». Один из посельчан, в состоянии алкогольного опьянения, подрался с представителями власти. В Свердловском поселке жители подрались с полицейскими за «фунфырочную»

