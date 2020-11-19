Под Нижним Тагилом полицейские конфисковали партию контрафактного табака и алкоголя

По информации от пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское», 46-летний предприниматель занимался продажей табачной и алкогольной продукции без соответствующих документов. В магазине на улице Привокзальная были изъяты 500 литров спиртосодержащих напитков и около 300 пачек сигарет. Товары отправлены на экспертизу.