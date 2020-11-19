Под Нижним Тагилом полицейские конфисковали партию контрафактного табака и алкоголя

Под Нижним Тагилом полицейские конфисковали партию контрафактного табака и алкоголя

Сегодня, 15:55ПроисшествияPhoto: МУ МВД «Нижнетагильское»
На станции Анатольская под Нижним Тагилом, в местном магазине правоохранители конфисковали партию поддельных алкоголя и сигарет.

По информации от пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское», 46-летний предприниматель занимался продажей табачной и алкогольной продукции без соответствующих документов. В магазине на улице Привокзальная были изъяты 500 литров спиртосодержащих напитков и около 300 пачек сигарет. Товары отправлены на экспертизу.

В отношении подозреваемого в реализации контрафактного товара правоохранители составили административные протоколы по статье 14.16 часть 2 КоАП РФ (оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов) и 14.17.1 часть 2 КоАП РФ (Реализация крепких спиртных напитков без необходимой лицензии).

Напомним, в начале ноября сообщалось, что в поселке Белоярский под Екатеринбургом местные жители защищали местную точку по продаже «фунфыриков». Один из посельчан, в состоянии алкогольного опьянения, подрался с представителями власти.

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