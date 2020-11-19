Прорубил дверь топором: в Екатеринбурге обокрали комиссионный магазин

Напомним, в Магнитогорске задержали мужчину по подозрению в краже товаров из магазина самообслуживания. Сообщается, что злоумышленник проводил дорогие товары по цене дешевых, а алкогольную продукцию не оплачивал. Задержанный оказался следователем, его задержали на служебном месте. Причиненный ущерб оценивается в 40 тысяч рублей.