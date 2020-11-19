Прорубил дверь топором: в Екатеринбурге обокрали комиссионный магазин

Прорубил дверь топором: в Екатеринбурге обокрали комиссионный магазин

Сегодня, 12:17ПроисшествияPhoto: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
В Екатеринбурге задержали мужчину по подозрению в краже телефонов из комиссионного магазина.

Как пишет Znak, преступление произошло в магазине «Два евро» на улице Мамина-Сибиряка. Мужчина разрубил остекление двери топором, а затем вынес из помещения телефоны и денежные средства на сумму около 20 тысяч рублей.

В пресс-службе управления МВД Екатеринбурга изданию рассказали, что подозреваемого задержали на месте преступления. Сейчас полицейские его допрашивают.

Напомним, в Магнитогорске задержали мужчину по подозрению в краже товаров из магазина самообслуживания. Сообщается, что злоумышленник проводил дорогие товары по цене дешевых, а алкогольную продукцию не оплачивал. Задержанный оказался следователем, его задержали на служебном месте. Причиненный ущерб оценивается в 40 тысяч рублей.

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