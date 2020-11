У Кольцово двое пьяных мужчин избили таксиста и сломали ему зеркало

Ночью 17 ноября рядом с аэропортом Кольцово двое мужчин избили таксиста.

Подписчик паблика «Инцидент Екатеринбург» сообщил, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и избивали таксиста за то, что он не захотел везти четырех человек. Как я понял, сейчас нельзя возить много людей в одной машине из-за вируса. Но даже если они его предупредили, что вряд ли, то не избивать же человека и портить его собственность,сообщил подписчик. На видео двое мужчин избивают водителя, при этом рядом находятся две девушки. Мужчины выражаются нецензурной бранью и оскорбляют таксиста. Один из них ударил кулаком по зеркалу заднего вида, из-за этого оно упало на землю. Потом таксист сел в машину и уехал. Напомним, в Березовском мужчину приговорили к трем годам тюрьмы в колонии строгого режима за то, что он сломал ребро пьяному прохожему, который шумел и нецензурно выражался. На Урале мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за избиение из-за шума ночью

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter