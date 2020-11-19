У Кольцово двое пьяных мужчин избили таксиста и сломали ему зеркало

У Кольцово двое пьяных мужчин избили таксиста и сломали ему зеркало

Сегодня, 12:02ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Ночью 17 ноября рядом с аэропортом Кольцово двое мужчин избили таксиста.

Подписчик паблика «Инцидент Екатеринбург» сообщил, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и избивали таксиста за то, что он не захотел везти четырех человек.

Как я понял, сейчас нельзя возить много людей в одной машине из-за вируса. Но даже если они его предупредили, что вряд ли, то не избивать же человека и портить его собственность,сообщил подписчик.

На видео двое мужчин избивают водителя, при этом рядом находятся две девушки. Мужчины выражаются нецензурной бранью и оскорбляют таксиста. Один из них ударил кулаком по зеркалу заднего вида, из-за этого оно упало на землю. Потом таксист сел в машину и уехал.

Напомним, в Березовском мужчину приговорили к трем годам тюрьмы в колонии строгого режима за то, что он сломал ребро пьяному прохожему, который шумел и нецензурно выражался.

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