Уральские таможенники конфисковали безакцизный алкоголь и парфюмерию на 16 миллионов

Сотрудники таможенной службы в Челябинской области конфисковали немаркированную парфюмерию и алкоголь на сумму 16 миллионов рублей.

По информации пресс-службы Уральского таможенного управления, в ноябре сотрудники ведомства задержали транспортное средство недалеко от границы с Казахстаном. Согласно документам, автомобиль перевозил партию духов и табачных стиков. В ходе досмотра, кроме стиков, были обнаружены сигареты различных наименований, без акцизных марок Российской Федерации, но с акцизами Казахстана. Кроме того, изъято более пяти тысяч флаконов духов и туалетной воды известных брендов. Собственникам торговых марок направлен запрос о подлинности. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 171.1 УК РФ и части 5 статьи 171.1 УК РФ (Ввоз товаров без обязательной маркировки). Ответственность предусматривает лишение свободны на срок до трех лет. Напомним, под Нижним Тагилом сотрудники полиции конфисковали около 300 пачек сигарет и 500 литров алкогольной продукции, продававшейся без соответствующих документов. Под Нижним Тагилом полицейские конфисковали партию контрафактного табака и алкоголя

Related news: Под Нижним Тагилом полицейские конфисковали партию контрафактного табака и алкоголя

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter