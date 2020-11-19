В Екатеринбурге прохожие задержали подозреваемых в ограблении салона сотовой связи

В Екатеринбурге прохожие задержали подозреваемых в ограблении салона сотовой связи

Сегодня, 13:26ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге случайные прохожие помогли в задержании мужчин, которых подозревают в ограблении салона сотовой связи.

Как рассказали телекомпании «ОТВ» в полиции, 17 ноября двое мужчин получили в руки телефон, стоимостью 13 тысяч рублей. В какой-то момент они решили скрыться с ним, но на улице их догнал продавец и, с помощью случайных прохожих, задержал до приезда полицейских.

Выяснилось, что пойманными мужчинами оказались жители Екатеринбурга в возрасте 44 и 41 года. Один из них имеет криминальное прошлое — он был осужден за кражу.

Задержанным грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, 14 ноября в Екатеринбурге задержали мужчину по подозрению в ограблении. Сообщается, что ночью в одной из саун посетитель до потери сознания придушил администратора и забрал из кассы шесть тысяч рублей. Его поймали когда он пришел в другое заведение подобного рода, благодаря внутреннему корпоративному чату, в котором разослали приметы.

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