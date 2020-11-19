В Екатеринбурге прохожие задержали подозреваемых в ограблении салона сотовой связи

Напомним, 14 ноября в Екатеринбурге задержали мужчину по подозрению в ограблении. Сообщается, что ночью в одной из саун посетитель до потери сознания придушил администратора и забрал из кассы шесть тысяч рублей. Его поймали когда он пришел в другое заведение подобного рода, благодаря внутреннему корпоративному чату, в котором разослали приметы.