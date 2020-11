В Нижнем Тагиле 19 ноября сгорели Volkswagen Polo и «ВАЗ-2112», сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру после полуночи. Горели две машины на проспекте Дзержинского. На пожар выехали семь спасателей и две единицы техники. Огонь потушили за две минуты на площади два квадратных метра. В результате пожара повреждены салон и багажник Volkswagen Polo, а также левое заднее крыло и багажник «ВАЗ-2112». О пострадавших не сообщается. Напомним, 9 ноября ночью на Вые в Нижнем Тагиле также сгорели два автомобиля. Дознаватели предполагают, что это был поджог. Названа предварительная причина возгорания двух автомобилей на Вые в Нижнем Тагиле

