В Свердловской области самосвал рухнул в карьер и загорелся

На Качканарском ГОКе БелАЗ упал в карьер и загорелся.

Очевидцы рассказали, что водитель остался жив, он успел выпрыгнуть из машины. Когда водитель поднял кузов, стал осыпаться грунт под задними колесами грузовика. Машина полетела вниз, а затем перевернулась в воздухе. Через несколько секунд самосвал загорелся. В пресс-службе ЕВРАЗа сообщили, что водителю оказана первая медицинская помощь, он находится под наблюдением врачей. На комбинате создана комиссия, ведется расследование причин произошедшего. Карьер работает в штатном режиме,сообщили Е1 в пресс-службе. Photo: Скриншот видео Е1.ru Напомним, 29 сентября на трассе «Урал» на КАМАЗ обрушился надземный пешеходный переход, при этом водитель грузовика погиб. Прокуратура по данному факту начала проверку. Названы причины обрушения пешеходного моста на трассе под Екатеринбургом

