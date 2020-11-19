В Свердловской области самосвал рухнул в карьер и загорелся

В Свердловской области самосвал рухнул в карьер и загорелся

Сегодня, 10:46ПроисшествияPhoto: Скриншот видео Е1.ru
На Качканарском ГОКе БелАЗ упал в карьер и загорелся.

Очевидцы рассказали, что водитель остался жив, он успел выпрыгнуть из машины.

Когда водитель поднял кузов, стал осыпаться грунт под задними колесами грузовика. Машина полетела вниз, а затем перевернулась в воздухе. Через несколько секунд самосвал загорелся.

В пресс-службе ЕВРАЗа сообщили, что водителю оказана первая медицинская помощь, он находится под наблюдением врачей.

На комбинате создана комиссия, ведется расследование причин произошедшего. Карьер работает в штатном режиме,сообщили Е1 в пресс-службе.

Photo:Скриншот видео Е1.ru

Напомним, 29 сентября на трассе «Урал» на КАМАЗ обрушился надземный пешеходный переход, при этом водитель грузовика погиб. Прокуратура по данному факту начала проверку.

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