В Свердловской области самосвал рухнул в карьер и загорелся

Очевидцы рассказали, что водитель остался жив, он успел выпрыгнуть из машины.
Когда водитель поднял кузов, стал осыпаться грунт под задними колесами грузовика. Машина полетела вниз, а затем перевернулась в воздухе. Через несколько секунд самосвал загорелся.
В пресс-службе ЕВРАЗа сообщили, что водителю оказана первая медицинская помощь, он находится под наблюдением врачей.
На комбинате создана комиссия, ведется расследование причин произошедшего. Карьер работает в штатном режиме,сообщили Е1 в пресс-службе.
Напомним, 29 сентября на трассе «Урал» на КАМАЗ обрушился надземный пешеходный переход, при этом водитель грузовика погиб. Прокуратура по данному факту начала проверку.