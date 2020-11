«Похоже, руки и ноги сломаны»: в центре Нижнего Тагила автомобиль сбил пешехода

На проспекте Ленина в Нижнем Тагиле пешеход попал под колеса автомобиля.

ДТП произошло 19 ноября около 22.40. На видео с места аварии - бригада «скорой», работающая на месте происшествия. Запись появилась в группе «Типичный тагильчанин» во «Вконтакте». Очевидцы отмечают, что потерпевший лежит в странной позе. Photo: группа «Типичный Тагильчанин» во «Вконтакте» У него такое положение неестественное! Руки и ноги сломаны, похоже, говорит девушка на видео. По кадрам можно предположить, что пострадавший — мужчина. Рядом с ним находятся несколько сотрудников СМП. Автомобиль участника аварии сильно поврежден — перекошен бампер, разбито лобовое стекло с характерной вмятиной. Также у иномарки замята часть крыши. Photo: группа «Типичный Тагильчанин» во «Вконтакте» Подробную информацию о данном ДТП в отделе пропаганды ГИБДД при беседе с редакцией TagilCity.ru не предоставили. Напомним, 7 ноября пьяный 17-летний подросток насмерть сбил пешехода. Он самовольно завладел транспортным средством матери и решил съездить за шаурмой. В Нижнем Тагиле 17-летний пьяный подросток без прав насмерть сбил пешехода

