«Похоже, руки и ноги сломаны»: в центре Нижнего Тагила автомобиль сбил пешехода

«Похоже, руки и ноги сломаны»: в центре Нижнего Тагила автомобиль сбил пешехода

Вчера, 23:47ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
На проспекте Ленина в Нижнем Тагиле пешеход попал под колеса автомобиля.

ДТП произошло 19 ноября около 22.40. На видео с места аварии - бригада «скорой», работающая на месте происшествия. Запись появилась в группе «Типичный тагильчанин» во «Вконтакте».

Очевидцы отмечают, что потерпевший лежит в странной позе.

Photo:группа «Типичный Тагильчанин» во «Вконтакте»

У него такое положение неестественное! Руки и ноги сломаны, похоже, говорит девушка на видео.

По кадрам можно предположить, что пострадавший — мужчина. Рядом с ним находятся несколько сотрудников СМП.

Автомобиль участника аварии сильно поврежден — перекошен бампер, разбито лобовое стекло с характерной вмятиной. Также у иномарки замята часть крыши.

Photo:группа «Типичный Тагильчанин» во «Вконтакте»

Подробную информацию о данном ДТП в отделе пропаганды ГИБДД при беседе с редакцией TagilCity.ru не предоставили.

Напомним, 7 ноября пьяный 17-летний подросток насмерть сбил пешехода. Он самовольно завладел транспортным средством матери и решил съездить за шаурмой.

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