«Похоже, руки и ноги сломаны»: в центре Нижнего Тагила автомобиль сбил пешехода

ДТП произошло 19 ноября около 22.40. На видео с места аварии - бригада «скорой», работающая на месте происшествия. Запись появилась в группе «Типичный тагильчанин» во «Вконтакте».
Очевидцы отмечают, что потерпевший лежит в странной позе.
У него такое положение неестественное! Руки и ноги сломаны, похоже, говорит девушка на видео.
По кадрам можно предположить, что пострадавший — мужчина. Рядом с ним находятся несколько сотрудников СМП.
Автомобиль участника аварии сильно поврежден — перекошен бампер, разбито лобовое стекло с характерной вмятиной. Также у иномарки замята часть крыши.
Подробную информацию о данном ДТП в отделе пропаганды ГИБДД при беседе с редакцией TagilCity.ru не предоставили.
Напомним, 7 ноября пьяный 17-летний подросток насмерть сбил пешехода. Он самовольно завладел транспортным средством матери и решил съездить за шаурмой.