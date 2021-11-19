Фейковое избиение и похищение человека в Екатеринбурге сняли пранкеры для TikTok

Фейковое избиение и похищение человека в Екатеринбурге сняли пранкеры для TikTok
Фейковое избиение и похищение человека в Екатеринбурге сняли пранкеры для TikTok
Сегодня, 08:45ПроисшествияФото: 1МI
Горожане стали свидетелями «жестокого избиения и похищения» человека в Екатеринбурге. Свердловчане обратились в полицию, правоохранители провели расследование и успокоили уральцев.

17 ноября 2021 года Екатеринбург всколыхнула новость: неизвестные жесткого избили мужчину и увезли его в багажнике автомобиля. После проведенной полицией проверки выяснилось, что все это была постановка, сообщил TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Двое екатеринбуржцев и житель Каменска-Уральского ради острых ощущений сняли видео с «избиением и похищением», после чего отправились праздновать. Через некоторое время оперативники уголовного розыска установили участников инцидента, за отказ от похождения медосвидетельствования «звезда похищения» помещен под стражу. За неуместный «боевик» он будет отвечать по закону, рассказал редакции Горелых.

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ЭксклюзивЕкатеринбург
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