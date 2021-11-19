Гроб с покойником из Серова не влез в печь крематория в Екатеринбурге

Похоронная процессия вернулась в Серов. Там на окраине кладбища было найдено место, где при помощи техники покойного захоронили. Источник уточнил, что большой вес был набран покойным в последний год жизни. Он страдал от инфекционного заболевания, а медики, по словам собеседника, лечили его от аллергии. В результате случился гормональный сбой, который привел к набору веса.