Гроб с покойником из Серова не влез в печь крематория в Екатеринбурге

Общий вес усопшего вместе с гробом составил 360 килограммов. Перед смертью мужчина завещал себя кремировать. Из Серова гроб был доставлен в Екатеринбург, но крематорий его не принял, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Похоронная процессия вернулась в Серов. Там на окраине кладбища было найдено место, где при помощи техники покойного захоронили. Источник уточнил, что большой вес был набран покойным в последний год жизни. Он страдал от инфекционного заболевания, а медики, по словам собеседника, лечили его от аллергии. В результате случился гормональный сбой, который привел к набору веса.
В крематории объяснили, что решение не принимать усопшего было основано на стандартах. Они созданы на основе ширины печи. Максимальная величина граба не должна превышать 85 сантиметров. Сотрудник крематория добавил, что не все свердловчане знают об этом и посоветовал уточнять перед кремацией детали.