Подростки распылили газ в очереди на вакцинацию от COVID-19 в поликлинике в Тагиле

Днем 19 ноября подростки распылили слезоточивый газ в здании поликлиники горбольницы №1 на улице Окунева в Нижнем Тагиле. Пациенты, находившиеся в очереди на вакцинацию от коронавируса, пожаловались на жжение в глазах, одной женщине понадобилась медицинская помощь.

Инцидент произошел на одном из этажей поликлиники в пятницу 19 ноября в районе 14 часов: слезоточивый газ из баллончика распылили несколько подростков. При обнаружении запаха, коллектив поликлиники отреагировал грамотно и профессионально - пациенты были эвакуированы, помещение проветрено,сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ГБ №1. Персонал предложил пациентам покинуть помещение, однако люди переживали за место в очереди: Мы ждали два часа в очереди, конечно, не хотели уходить. Сотрудники учреждения все проветрили и запах рассеялся,рассказывает TagilCity.ru пациентка, ожидавшая вакцинацию. Служба безопасности учреждения задержала одного из нарушителей, был вызван наряд вневедомственной охраны и представители ПДН. Работа поликлиники была быстро возвращена в прежний режим. Одной женщине на месте была оказана медицинская помощь, после чего она была отпущена домой. В настоящий момент правоохранителями Нижнего Тагила проводится проверка по выяснению обстоятельств дела.

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