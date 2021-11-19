Пьяный свердловчанин напал на инспектора охотнадзора после остановки его автомобиля

Пьяный свердловчанин напал на инспектора охотнадзора после остановки его автомобиля
Пьяный свердловчанин напал на инспектора охотнадзора после остановки его автомобиля
Сегодня, 15:10ПроисшествияФото: 1МI
Пьяный житель Режевского района Свердловской области напал на инспектора охотнадзора после остановки его автомобиля.

Уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» возбуждено после нападения нетрезвого уральца на инспектора охотнадзора, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

В октябре 2021 года инспекторы охотнадзора проводили оперативные мероприятия по выявлению незаконного охотничьего оружия и поиску туш убитых животных в районе села Черемисское. Инспекторы останавливали автомобили для досмотра, водитель одного неожиданно проявил агрессию и напал на сотрудников охотнадзора.

Выяснилось, что нападавший 44-летний уралец был пьян не имел никакого отношения к незаконной охоте, однако инспектор получил травмы из-за необоснованной агрессии. В отношении нападавшего решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

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