Пьяный свердловчанин напал на инспектора охотнадзора после остановки его автомобиля

В октябре 2021 года инспекторы охотнадзора проводили оперативные мероприятия по выявлению незаконного охотничьего оружия и поиску туш убитых животных в районе села Черемисское. Инспекторы останавливали автомобили для досмотра, водитель одного неожиданно проявил агрессию и напал на сотрудников охотнадзора.