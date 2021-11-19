За нападение с ножницами на следователя в Екатеринбурге уральцу грозит пожизненное

18 ноября 2021 года ранее находящийся в розыске за магазинные кражи рецидивист нанес следователю несколько резанных ран ножницами, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Неоднократно судимый 34-летний уралец был задержан оперативниками уголовного розыска и доставлен на допрос к следователю. Неожиданно он схватил со стола ножницы и набросился с ними на правоохранителя. После нападения на следователя преступник был задержан на месте преступления.
За нападение на представителя власти мужчине грозит длительный срок заключения вплоть до пожизненного лишения свободы, сказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Пострадавший следователь был доставлен в лечебное учреждение Екатеринбурга, госпитализация ему не потребовалась.