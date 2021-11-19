За нападение с ножницами на следователя в Екатеринбурге уральцу грозит пожизненное

На допросе у следователя рецидивист набросился на него с ножницами в Екатеринбурге. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

18 ноября 2021 года ранее находящийся в розыске за магазинные кражи рецидивист нанес следователю несколько резанных ран ножницами, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Неоднократно судимый 34-летний уралец был задержан оперативниками уголовного розыска и доставлен на допрос к следователю. Неожиданно он схватил со стола ножницы и набросился с ними на правоохранителя. После нападения на следователя преступник был задержан на месте преступления. Фото: В.Н. Горелых За нападение на представителя власти мужчине грозит длительный срок заключения вплоть до пожизненного лишения свободы, сказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Пострадавший следователь был доставлен в лечебное учреждение Екатеринбурга, госпитализация ему не потребовалась.

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