За нападение с ножницами на следователя в Екатеринбурге уральцу грозит пожизненное

За нападение с ножницами на следователя в Екатеринбурге уральцу грозит пожизненное
За нападение с ножницами на следователя в Екатеринбурге уральцу грозит пожизненное
Сегодня, 15:31ПроисшествияФото: 1МI
На допросе у следователя рецидивист набросился на него с ножницами в Екатеринбурге. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

18 ноября 2021 года ранее находящийся в розыске за магазинные кражи рецидивист нанес следователю несколько резанных ран ножницами, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Неоднократно судимый 34-летний уралец был задержан оперативниками уголовного розыска и доставлен на допрос к следователю. Неожиданно он схватил со стола ножницы и набросился с ними на правоохранителя. После нападения на следователя преступник был задержан на месте преступления.

Фото:В.Н. Горелых

За нападение на представителя власти мужчине грозит длительный срок заключения вплоть до пожизненного лишения свободы, сказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Пострадавший следователь был доставлен в лечебное учреждение Екатеринбурга, госпитализация ему не потребовалась.

Сюжеты:
Екатеринбург
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