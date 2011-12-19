Неоднократно судимый свердловчанин совершил развратные действия по отношению к 11-летней девочке
19 декабря 2011, 14:30Происшествия
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Житель Волчанска Свердловской области силой затащил ребенка к себе в квартиру, где совершал развратные действия по отношению к девочке.
Кстати, житель Волчанска имеет в свои 50 лет целый «букет судимостей»: закражу, изнасилование, незаконное хранение взрывчатых веществ и хулиганство. Заэто преступление ему грозит третья часть статьи 135 уголовного кодекса, аименно развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшегодвенадцатилетнего возраста. Кстати, за них законом предусмотрено лишениесвободы сроком от пяти до двенадцати лет.
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