Неоднократно судимый свердловчанин совершил развратные действия по отношению к 11-летней девочке

Кстати, житель Волчанска имеет в свои 50 лет целый «букет судимостей»: закражу, изнасилование, незаконное хранение взрывчатых веществ и хулиганство. Заэто преступление ему грозит третья часть статьи 135 уголовного кодекса, аименно развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшегодвенадцатилетнего возраста. Кстати, за них законом предусмотрено лишениесвободы сроком от пяти до двенадцати лет.