В Нижнем Тагиле беспризорные собаки напали на ребёнка

У девятилетнего Вани раны по всему телу, несколько дней он даже ходитьне мог. Свора собак набросилась на мальчика, когда он с одноклассникамивозвращался из школы.

Четыре собаки окружили Ваню и повалили на землю. Школьник, закрывая лицоруками, пытался защищаться. Друзья, испугавшись, разбежались. Спаспрохожий. Молодой человек буквально вырвал ребёнка у собак и отнёсдомой. Идти пришлось около километра. Отдав мальчика родителям,спаситель сразу ушёл, не сказав ни имени, ни адреса.

На «Скорой» школьника отвезли в больницу. Врачи обработали укусы, нателе ребёнка насчитали семь глубоких ран. На всякий случай Ване началиставить курс уколов от бешенства. Родители покусанного ребёнка сообщили ослучившемся в полицию. Ведь собаки могут напасть ещё на кого-нибудь.

Семья Вани живёт в частном секторе. На весь микрорайон — всего однашкола. Идти до неё около трёх километров. По словам местных жителей,бродячие собаки давно держат в страхе весь посёлок.