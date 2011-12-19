В Нижнем Тагиле педиатр скончалась по дороге на вызов, не дождавшись приезда «Скорой»

По данным информационного агентства Lifenews, педиатру было 52 года, и она имела 30-летний стаж врачебной работы. По словам семьи Надежды Корюковой, она имела множество хронических заболеваний, что, возможно, и спровоцировало остановку сердца.

Информация об этом сразу же поступила в недавно образованную в Нижнем Тагиле Организацию по защите прав пациентов. По данным членов организации, «Скорая помощь» ехала по данному вызову 40 минут. Эта информация не совпадает с предоставленной областным следственным комитетом. Как заявляет старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, «Скорая» приехала на вызов в течение 18 минут. Так или иначе, но женщина ее не дождалась.

По данным членов Нижнетагильской организации по защите прав пациентов, к ним поступает невероятное количество жалоб по фактам несвоевременного и некачественного оказания медицинской помощи. Что касается сегодняшнего случая, то, по данным Организации, врачей «Скорой» обвинили в халатности даже полицейские, прибывшие на вызов, ведь больница находится совсем недалеко от школы №1.