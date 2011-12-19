В Нижнем Тагиле в выходные сгорела «Газель» (фото)

По словам жителя соседнего дома Андрея, пожар произошел после 2-х ночи,но он заметил сожженную машину только утром, в 11.30. В это же время на местопроисшествия прибыла полиция.

Сам Андрей считает, что машину подожгли. «Газель» загорелась, когдавнутрь неё что-то кинули, так как колёса и нижняя часть машины целые.Если бы имело место замыкание - передние колёса иднище были бы сгоревшими, уверен он. Тем более чтов этом дворе криминальные происшествия с машинами - не редкость.

Только за это лето одно авто разворовали (моя «девятка» - естьуголовное дело от 12 июня), из «классики» соседа выдернули старуюмагнитолу, у соседки-девушки пытались угнать старенькую 2105 (естьуголовное дело), у другого соседа сняли с 2110 колпаки и позже поцарапали авто, у соседки с «Ниссаном» сняли шильдик, а пару недель назад у моей же «девятки» сняли дворник рассказал он.

Фото очевидца Андрея