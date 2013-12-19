ГИБДД Нижнего Тагила: подробности жуткой аварии с участием Daewoo Nexia (ФОТО)

Так, в 15:20 водитель автомобиля Daewoo Nexia, мужчина, двигался со стороны Верхней Салды в сторону Нижнего Тагила по трассе Нижний Тагил-Нижняя Салда. На 15 километре автодороги он не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем Citroen Berlingo.

В результате ДТП водитель Daewoo госпитализирован с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и тупой травмой живота в Центральную городскую больницу №1. Пассажир Daewoo, 57-летняя женщина, от полученных травм скончалась еще до приезда скорой помощи. Пассажир Citroen, 74-летняя женщина, получила закрытый перелом костей левого предплечья, закрытый перелом костей таза и травматический шок, была госпитализирована в Центральную городскую больницу №1.

В качестве официальной версии ДТП, в ГИБДД предварительно определили: ДТП произошло по причине выезда на полосу встречного движения и несоответствия скорости конкретным условиям.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД