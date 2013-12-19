Главе Нижнего Тагила Сергею Носову предстоит «разгребать», а его заместитель заплатит штраф

Так, затянулась процедура с обращением местной жительницы 25 сентября 2013 года с жалобой на отказ в продлении договора найма жилого помещения. Письменный ответ был дан 30 октября, в котором ее пригласили для решения вопроса в отдел городской администрации. То есть по существу данное обращение в установленный законом срок рассмотрено не было.

Другой факт нарушения связан с тем, что поступившее заявление не было передано в соответствующий орган для решения. Речь в письме от 28 июня шла о нарушениях санитарных и не только норм одним косметическим салоном. Хотя в компетенцию администрации такие вопросы не входят, письмо должны были перенаправить в Роспотребнадзор в течение семи дней. Этого не сделали, а только дали поручение в контролирующий орган для организации проверки. А ответ тагильчанин получил только 3 сентября.