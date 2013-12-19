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Главе Нижнего Тагила Сергею Носову предстоит «разгребать», а его заместитель заплатит штраф
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Главе Нижнего Тагила Сергею Носову предстоит «разгребать», а его заместитель заплатит штраф

19 декабря 2013, 09:40Происшествия
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