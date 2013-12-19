Главе Нижнего Тагила Сергею Носову предстоит «разгребать», а его заместитель заплатит штраф
Административное дело возбуждено в отношении заместителя Главы по финансово-экономической политике Евгении Черемных. Дело в том, что был нарушен установленный порядок рассмотрения обращений граждан. Кроме того, придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей, а Главе города Сергею Носову прокуратура внесла представление об отмене выявленных нарушений.
Нарушения были выявлены прокуратурой в результате плановой проверки соблюдения администрацией требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
Так, затянулась процедура с обращением местной жительницы 25 сентября 2013 года с жалобой на отказ в продлении договора найма жилого помещения. Письменный ответ был дан 30 октября, в котором ее пригласили для решения вопроса в отдел городской администрации. То есть по существу данное обращение в установленный законом срок рассмотрено не было.
Другой факт нарушения связан с тем, что поступившее заявление не было передано в соответствующий орган для решения. Речь в письме от 28 июня шла о нарушениях санитарных и не только норм одним косметическим салоном. Хотя в компетенцию администрации такие вопросы не входят, письмо должны были перенаправить в Роспотребнадзор в течение семи дней. Этого не сделали, а только дали поручение в контролирующий орган для организации проверки. А ответ тагильчанин получил только 3 сентября.
Несвоевременное получение или отсутствие мотивированного ответа по существу поставленных вопросов грубо нарушает права и свободы человека, гарантированные Конституцией РФ, и приводит к повторным обращениям граждан и обоснованным жалобам в органы прокуратуры.
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