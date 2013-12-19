Тагильчанин ищет свидетелей аварии: водитель Lada, его отец, в больнице (ФОТО, ВИДЕО)

Со слов Михаила стало понятно, что водитель автомобиля Lada Kalina, его папа, примерно в 9:20 ехал по улице Коминтерна. У дома №53 он заметил быстро приближающийся автомобиль Toyota Venza, который, кажется, даже не собирался останавливаться. Дорога по улице Коминтерна достаточно узкая, по обеим сторонам сугробы, так что водителю Lada было некуда деться, он принял на себя удар. Михаил предоставил TagilCity.ru фотографии того, что стало с автомобилями.

Отец Михаила, 59-летний водитель Lada, сейчас находится в больнице. По словам пользователя, папа себя плохо чувствует, так как у него, кажется, перелом. Самое интересное, что результат рентгена не готов до сих пор. В больнице, рассказывает Михаил, говорят, что врач, к сожалению, принимал до 15:00, хотя до этого времени Михаил обращался в соответствующий кабинет. Увы, никакой реакции, хотя бы медицинской, по данному делу пока неизвестно.

Фотографии предоставил Михаил

В ГИБДД Михаилу сказали, что водитель Toyota, авторитетный, кстати, человек, во всем признался, однако Михаилу он говорил совершенно другое: «Вы ничего не докажете», настаивая на том, что перед аварией дорогу перебегал ребенок, что и стало причиной ДТП.

Конечно, самое главное, что человек остался жив, но чтобы добиться справедливости, нужно приложить максимум усилий. Михаил ищет свидетелей данного ДТП, кроме того, он готов даже предоставить вознаграждение. Обращаться по телефону – 8-982-6-777-991, или на его страницу в социальной сети.

Видеозапись предоставил Михаил