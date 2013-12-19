Утро началось с аварии: в Нижнем Тагиле автокран «догнал» легковушку (ФОТО)

Как оказалось, на том самом перекрестке автокран с надписью «Ивановец» «догнал» легковой автомобиль Audi. Судя по внешним повреждениям, второму не слишком досталось, однако, ситуация всё равно достаточно неприятная. В настоящее время пострадавшие ожидают прибытия сотрудников ДПС.

На дорогах сейчас достаточно скользко, поэтому остановиться такому крупногабаритному автомобилю, как автокран «Ивановец» достаточно сложно. Скорее всего, он просто вовремя не успел среагировать на останавливающийся впереди легковой автомобиль. Светофор на данной стороне работает в быстром режиме, а на мигающий зеленый и даже желтый выезжают здесь многие. Возможно, водитель Audi не стал спешить и решил затормозить, не предоставив времени на размышление подъезжающему сзади транспортному средству.

Тагильчане, будьте внимательны на дороге, учитывайте «зимние» условия и не торопитесь!

С наступления осеннего листопада и до поздней весны вероятность аварии на дорогах повышается многократно. Страховой брокер Москвы предупреждает - даже если вы опытный водитель, есть вероятность столкнуться на дороге с менее опытным человеком, который не сможет справиться с управлением в усложнившейся ситуации. Чтобы компенсировать ущерб, нужно вовремя приобрести страховку, чтобы, в случае дорожно-транспортного происшествия ваш ущерб был минимальным.