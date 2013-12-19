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Вечернее ДТП на Фрунзе: пешеход в больнице
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вечернее ДТП на Фрунзе: пешеход в больнице

19 декабря 2013, 19:52Происшествия
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