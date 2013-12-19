Вечернее ДТП на Фрунзе: пешеход в больнице
19 декабря 2013, 19:52Происшествия
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Только что в редакцию TagilCity.ru обратился пользователь Никита с сообщением о том, что около 20.00 на улице Фрунзе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
Авария произошла на регулируемом пешеходном переходе у ДК Юбилейный. Как сообщают очевидцы, водитель вазовской «шестерки» сбил пешехода на переходе, однако какой в этот момент был сигнал светофора - неизвестно.
На место происшествия приехала карета скорой помощи и пострадавший пешеход был госпитализирован, личность и степень тяжести травм пока не установлены.
За рулем автомобиля был выходец из ближнего зарубежья сообщил редакции пользователь.
Однако кто из участников аварии стал ее причиной только предстоит выяснить: как говорят факты, пешеходы нарушают правила перехода проезжей части с завидной регулярностью, как и водители нарушают скоростной режим.
TagilCity.ru будет следить за развитием событий.
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