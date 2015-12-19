Тела троих школьников нашли в реке в Белгороде

Тела двоих мальчиков и девочки обнаружены на дне реки Везёлки недалеко от учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной Белгородского госуниверситета, сообщает СУСК по региону.

По данным ведомства, тела были найдены еще в четверг. Ранее СУСК распространило сообщение о том, что местонахождение подростков неизвестно и по факту их пропажи возбудили дело по статье «убийство двух и более лиц».

Следователи провели опознание тел, которые вчера были извлечены из реки Везёлки в районе учебно-спортивного комплекса НИУ БелГУ. Родители опознали в них своих пропавших детей. Ими оказались: девочка 13-ти лет и двое мальчиков 14-ти и 15-ти лет говорится в сообщении.