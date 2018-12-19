Оскорбила полицейского: уголовное дело заведено на сельчанку из Нижнего Тагила

39-летняя жительница деревни Корнилова, находясь в отделении полиции в селе Петрокаменское, оскорбила участкового. Нецензурную брань в адрес правоохранителя она употребляла в присутствии находящихся в помещении людей.

11 октября женщина не явилась в суд, где была главной подозреваемой в деле о краже. Ранее сельчанка шесть раз привлекалась к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

Участковый решил доставить жительницу Пригорода в суд, но застал ее дома в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник правоохранительных органов привез женщину в отделение полиции, на что она начала кричать в адрес представителя власти нецензурные выражения.