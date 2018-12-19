Оскорбила полицейского: уголовное дело заведено на сельчанку из Нижнего Тагила
На жительницу Пригородного района Нижнего Тагила заведено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». Женщина выразилась нецензурной бранью в адрес участкового.
39-летняя жительница деревни Корнилова, находясь в отделении полиции в селе Петрокаменское, оскорбила участкового. Нецензурную брань в адрес правоохранителя она употребляла в присутствии находящихся в помещении людей.
11 октября женщина не явилась в суд, где была главной подозреваемой в деле о краже. Ранее сельчанка шесть раз привлекалась к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.
Участковый решил доставить жительницу Пригорода в суд, но застал ее дома в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник правоохранительных органов привез женщину в отделение полиции, на что она начала кричать в адрес представителя власти нецензурные выражения.
В суде жительнице Пригородного района назначили наказание в виде 1 года и 10 месяцев условного срока. Помимо этого, на нее возбуждено уголовное дело за оскорбление полицейского, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
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