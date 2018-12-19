Роскомнадзор по решению суда ограничил доступ к сайту проекта «Умное голосование»

Сайт, на котором реализовался проект «Умное голосование», заблокирован по решению суда.

По результатам расследования установлено, что требования Федерального закона «О персонализации данных», а также компаний «Яндекс» и Google не выполнялись. Информация о персональных данных была размещена без согласия посетителей страницы.

Служба по надзору в сфере СМИ не имеет претензий к интернет-компаниям, так как ответственность за размещение информации несли администраторы сайта.