Сотрудника-стажера намотало на станок на «Серовском заводе ферросплавов»

Прокурорская проверка начата на «Серовском заводе ферросплавов» в связи с травмированием сотрудника-стажера.

По предварительной информации, ученик токаря-расточника, выполняя слесарные работы по настройке станка на холостом ходу, получил травмы. В частности, травму головы, болевой шок, перелом ребер, травму грудной клетки, пневмоторакс, переломы больших берцовых костей и сотрясение головного мозга. Предположительно, стажера намотало на вращающийся механизм станка. Причиной могло стать попадание деталей одежды во вращающиеся части машины.

Прокуратура проверит соблюдение техники безопасности на предприятии, а также даст оценку действиям сотрудников, ответственных за соблюдение безопасности на производстве.