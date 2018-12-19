Забрали «похоронные»: воры ограбили и избили 89-летнего ветерана в Екатеринбурге

11 ноября в Екатеринбурге ограбили тружеников тыла, приравненных к участникам Великой Отечественной войны. В момент нападения супруги не было дома. Злоумышленники избили 89-летнего хозяина квартиры, отобрали пенсию, а также деньги, предназначавшиеся на похороны пенсионерам. По словам хозяйки, деньги, 50 тысяч рублей, она копила пять лет. Они были спрятаны под ковром.