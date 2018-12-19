Забрали «похоронные»: воры ограбили и избили 89-летнего ветерана в Екатеринбурге
11 ноября в Екатеринбурге группа неизвестных ограбила квартиру пожилых супругов. У пенсионеров забрали 50 тысяч рублей, скопленные на похороны, и всю пенсию.
11 ноября в Екатеринбурге ограбили тружеников тыла, приравненных к участникам Великой Отечественной войны. В момент нападения супруги не было дома. Злоумышленники избили 89-летнего хозяина квартиры, отобрали пенсию, а также деньги, предназначавшиеся на похороны пенсионерам. По словам хозяйки, деньги, 50 тысяч рублей, она копила пять лет. Они были спрятаны под ковром.
После нападения у пожилых супругов не было денег даже на хлеб. Женщине пришлось просить милостыню, сообщает Mash.
ГУ МВД по Свердловской области организовало проверку по данному происшествию.
Раскрытие, безусловно, резонансного преступления взято на личный контроль начальником городского гарнизона полиции полковником Сергеем Кулагиным. О том, как будет продвигаться расследование, обязательно дополнительно проинформирую общественность и СМИ, рассказал начальник пресс-службы Валерий Горелых.
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