Жительница Челябинской области подозревается в убийстве своего годовалого сына
Сегодня, 19:41ПроисшествияФото: pxhere.com
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21-летняя девушка из села Ларино Уйского района Челябинской области подозревается в убийстве годовалого сына.
По предварительной версии, 18 декабря девушка нанесла множественные ножевые ранения ребенку, от которых он скончался на месте. После случившегося молодая мать по телефону сообщила родственникам, что убила сына.
Как пишет URA.RU, в одной из групп в соцсетях появилась информация о том, что на теле ребенка было обнаружено 21 ножевое ранение, нанесенное четырьмя разными ножами.
На данный момент проводятся следственные мероприятия, девушка взята под стражу, в отношении нее возбуждено уголовное дело.
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