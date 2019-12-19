Принял за лося: житель Краснотурьинска застрелил товарища на охоте

Мужчина, который занимался золотодобычей, застрелил на охоте работника «Газпрома». По его словам, он принял умершего за лося.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что пострадавший получил ранения ног, потерял много крови. Другие охотники оказали ему медпомощь, однако спасти его не удалось. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».