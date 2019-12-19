Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы у здания ФСБ в Москве

Вечером, 19 декабря, неизвестный начал перестрелку возле здания ФСБ на Большой Лубянке. Источники сообщали, что нападавших было трое, а также что погибли трое сотрудников ФСО (Федеральной службы охраны). Однако данные пока не подтверждены. Во всех зданиях и объектах ФСБ объявлен план «Крепость», а в городе — «Сирена».