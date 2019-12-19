Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы у здания ФСБ в Москве
Вчера, 23:28ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы возле здания ФСБ в Москве на Лубянке. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).
На данный момент проводятся следственные мероприятия.
Вечером, 19 декабря, неизвестный начал перестрелку возле здания ФСБ на Большой Лубянке. Источники сообщали, что нападавших было трое, а также что погибли трое сотрудников ФСО (Федеральной службы охраны). Однако данные пока не подтверждены. Во всех зданиях и объектах ФСБ объявлен план «Крепость», а в городе — «Сирена».
Также в ФСБ сообщили, что нападавший мужчина нейтрализован. Его личность устанавливается. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о происшествии уже доложили Владимиру Путину.
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