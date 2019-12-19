Три человека погибли: в Москве у здания ФСБ неизвестные открыли стрельбу

Сначала злоумышленники открыли огонь в приемной ФСБ, а после этого выбежали на улицу и забаррикадировались в соседнем здании.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на собственный источник, погибло три человека. По его словам, они все являются сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО). Есть раненые, но их количество пока не уточняется.

В сети появилось видео, где отчетливо слышны звуки стрельбы:

Видео со звуками стрельбы Видео Видео: "Известия"

По неподтвержденной информации, нападавших было три человека. Они были вооружены автоматами или карабинами «Сайга».

В зданиях и объектах ФСБ был объявлен план «Крепость». На место прибыла дежурная группа Центра специального назначения (ЦСН) и Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР).