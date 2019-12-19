В Нижнем Тагиле разыскиваются подозреваемые в краже детских конструкторов и одежды

В конце ноября в отдел полиции №16 обратились сотрудники магазина детских товаров. По их словам, неизвестный украл несколько детских конструкторов общей стоимостью около 30 тысяч рублей.

Просмотрев камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции установили подозреваемого молодого человека. На вид ему около 30 лет, худощавого телосложения, ростом около 175-185 сантиметров. Был одет в куртку черного цвета с синими вставками и надписью «RUSSIA», темную меховую шапку-ушанку, синие джинсы и черные ботинки.

Подозреваемый в краже детских конструкторов Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Еще одно заявление о краже в этот же период времени поступило из магазина одежды на улице Ленина. Там неизвестный мужчина украл вещи на сумму более четырех тысяч рублей. Подозреваемого также установили с помощью записей с камер видеонаблюдения. Это мужчина предположительно 28-32 лет, худощавого телосложения, ростом около 175-185 сантиметров. Был одет в куртку песочного цвета, черные штаны, черную шапку.

Подозреваемый в краже одежды Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»