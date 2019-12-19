В Нижнем Тагиле разыскиваются подозреваемые в краже детских конструкторов и одежды
Полиция Нижнего Тагила разыскивает двух мужчин, которые подозреваются в краже детских конструкторов и одежды из магазинов города, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
В конце ноября в отдел полиции №16 обратились сотрудники магазина детских товаров. По их словам, неизвестный украл несколько детских конструкторов общей стоимостью около 30 тысяч рублей.
Просмотрев камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции установили подозреваемого молодого человека. На вид ему около 30 лет, худощавого телосложения, ростом около 175-185 сантиметров. Был одет в куртку черного цвета с синими вставками и надписью «RUSSIA», темную меховую шапку-ушанку, синие джинсы и черные ботинки.
Еще одно заявление о краже в этот же период времени поступило из магазина одежды на улице Ленина. Там неизвестный мужчина украл вещи на сумму более четырех тысяч рублей. Подозреваемого также установили с помощью записей с камер видеонаблюдения. Это мужчина предположительно 28-32 лет, худощавого телосложения, ростом около 175-185 сантиметров. Был одет в куртку песочного цвета, черные штаны, черную шапку.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Всех, кому известны личности подозреваемых, просят позвонить в дежурную часть отдела полиции №16 по телефону 8(3435)97-64-02 или по телефону 02.