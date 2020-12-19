Под Нижним Тагилом на трассе в кювет вылетели два грузовых и пять легковых авто

Водитель одного из автомобилей не учла метеорологические условия. Она не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с опрокидыванием. Через некоторое время после происшествия столкнулись и оказались в кювете еще четыре легковых и два грузовых авто, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.