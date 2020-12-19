Под Нижним Тагилом на трассе в кювет вылетели два грузовых и пять легковых авто

Водитель одного из автомобилей не учла метеорологические условия. Она не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с опрокидыванием. Через некоторое время после происшествия столкнулись и оказались в кювете еще четыре легковых и два грузовых авто, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Авария случилась около 20.00 на Серовском тракте между 317 и 318 километрами.
Установлено, что 25-летняя девушка управляла автомобилем «Хендай Акцент» и не учла погодные условия. В результате она и ее пассажирка получили травмы. У обеих девушек диагностирована черепно-мозговая травма головы и ушибы позвоночника. От госпитализации пострадавшие отказались.
Обе девушки ехали пристегнутыми ремнями безопасности. Водитель легковушки имеет стаж управления автомобилем один год.
В УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области добавили, что через некоторое время на том же месте столкнулись «Шкода Рапид», ВАЗ-2107, «Мицубиси Лансер», «Мазда» и два грузовых авто. В результате все машины вылетели в кювет. Отмечается, что пострадавших нет.
На месте работали сотрудники ГИБДД. Они опросили очевидцев происшествия. Движение транспорта было частично ограничено.
Сотрудники ГИБДД выявили недостатки в виде гололеда. На этот участок была вызвана спецтехника для приведения дороги в нормативный вид.