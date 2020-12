Под Нижним Тагилом на трассе в кювет вылетели два грузовых и пять легковых авто

На трассе под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП, в результате которого в кювете оказались четыре легковых автомобиля и два грузовых.

Водитель одного из автомобилей не учла метеорологические условия. Она не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с опрокидыванием. Через некоторое время после происшествия столкнулись и оказались в кювете еще четыре легковых и два грузовых авто, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Авария случилась около 20.00 на Серовском тракте между 317 и 318 километрами. Установлено, что 25-летняя девушка управляла автомобилем «Хендай Акцент» и не учла погодные условия. В результате она и ее пассажирка получили травмы. У обеих девушек диагностирована черепно-мозговая травма головы и ушибы позвоночника. От госпитализации пострадавшие отказались. Место ДТП Photo: УГИБДД России по Свердловской области Обе девушки ехали пристегнутыми ремнями безопасности. Водитель легковушки имеет стаж управления автомобилем один год. В УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области добавили, что через некоторое время на том же месте столкнулись «Шкода Рапид», ВАЗ-2107, «Мицубиси Лансер», «Мазда» и два грузовых авто. В результате все машины вылетели в кювет. Отмечается, что пострадавших нет. На месте работали сотрудники ГИБДД. Они опросили очевидцев происшествия. Движение транспорта было частично ограничено. Сотрудники ГИБДД выявили недостатки в виде гололеда. На этот участок была вызвана спецтехника для приведения дороги в нормативный вид.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter