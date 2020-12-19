Под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием полицейского автозака

Под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием полицейского автозака

Сегодня, 19:00ПроисшествияPhoto: группа "Екатеринбург-Серов" во "Вконтакте"
Под Нижним Тагилом, на Серовском тракте, столкнулись три машины: полицейский автозак, Toyota Avensis и Volkswagen Polo.

Инцидент произошел 19 декабря, во второй половине дня, на 313 километре автодороги Нижний Тагил — Екатеринбург.

Как рассказал редакции TagilCity.ru руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в аварии пострадавших нет. На место происшествия прибыло несколько нарядов ГИБДД из Невьянска и представители областного ГИБДД.

Как стало известно, полицейский автозак направлялся из Кировограда в Екатеринбург, когда у машины сломался бензонасос. Остановившись на обочине, полицейский, который находился за рулем, выставил знак в ожидании помощи и включил аварийный сигнал. Вскоре он почувствовал удар в левый бок транспортного средства. Машина съехала с трасы и перевернулась.

После сотрудники полиции пересадили граждан, находящихся в служебном транспорте, в прибывшую машину. Никто из тех, кто стал участником ДТП, в медицинской помощи не нуждался.

По факту случившегося началась проверка, которая повлечет за собой принятие обоснованного решения.

Как подчеркнул полковник Горелых, инициатором аварии стал водитель Toyota Avensis, который не справился с управлением и врезался в полицейскую машину. После транспортное средство откинуло на Volkswagen Polo. Признаков алкогольного опьянения у мужчины выявлено не было.

Движение на трассе приостанавливать не пришлось,отметил Горелых.

Напомним, 18 декабря в Екатеринбурге скорая помощь, которая везла пациента в больницу, попала в ДТП. В результате все участники аварии пострадали.

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