В Свердловской области 11-летняя школьница вытащила провалившуюся под лед подругу

Инцидент произошел 12 декабря. 11-летняя школьница гуляла вместе со своей 7-летней сестрой и 14-летней подругой. Компания вышла на замерзшую реку Исток. В этот момент под старшей девочкой треснул лед, и она провалилась в холодную воду. Не растерявшись, 11-летняя школьница оттолкнула сестру, ползком преодолела нужное расстояние и протянула руку, помогая подруге выбраться на лед. После девочки разошлись по домам.