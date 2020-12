В Свердловской области 11-летняя школьница вытащила провалившуюся под лед подругу

В селе Пирогово 11-летняя девочка спасала подругу, под которой треснул лед, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел 12 декабря. 11-летняя школьница гуляла вместе со своей 7-летней сестрой и 14-летней подругой. Компания вышла на замерзшую реку Исток. В этот момент под старшей девочкой треснул лед, и она провалилась в холодную воду. Не растерявшись, 11-летняя школьница оттолкнула сестру, ползком преодолела нужное расстояние и протянула руку, помогая подруге выбраться на лед. После девочки разошлись по домам. Когда спасатели узнали, что произошло, то пришли в школу, где учится девочка, и вручили ей благодарственное письмо и подарок. Напомним, 10 декабря в Нижнем Тагиле под лед провалился 12-летний мальчик. Его вытащили из воды сотрудники полиции. В Нижнем Тагиле провалившегося под лед мальчика пришлось спасать полицейским

