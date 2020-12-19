В Свердловской области 11-летняя школьница вытащила провалившуюся под лед подругу

В Свердловской области 11-летняя школьница вытащила провалившуюся под лед подругу

Сегодня, 18:00ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В селе Пирогово 11-летняя девочка спасала подругу, под которой треснул лед, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел 12 декабря. 11-летняя школьница гуляла вместе со своей 7-летней сестрой и 14-летней подругой. Компания вышла на замерзшую реку Исток. В этот момент под старшей девочкой треснул лед, и она провалилась в холодную воду. Не растерявшись, 11-летняя школьница оттолкнула сестру, ползком преодолела нужное расстояние и протянула руку, помогая подруге выбраться на лед. После девочки разошлись по домам.

Когда спасатели узнали, что произошло, то пришли в школу, где учится девочка, и вручили ей благодарственное письмо и подарок.

Напомним, 10 декабря в Нижнем Тагиле под лед провалился 12-летний мальчик. Его вытащили из воды сотрудники полиции.

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