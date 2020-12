Внук затопил печь и ушел в магазин: под Нижним Тагилом в пожаре погибла пенсионерка

Стали известны подробности пожара, произошедшего в поселке Черноисточинск на улице Некрасова.

Как рассказали редакции TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности, в доме проживала женщина 83 лет. В течение последнего месяца ее самочувствие ухудшилось. Пенсионерка не могла справляться с домашним хозяйством самостоятельно, поэтому ее навешали родственники. В день инцидента к пенсионерке пришел внук, который затопил печь и ушел в магазин. Возвращаясь, он увидел, что дом горит. В результате площадь пожара, при котором погибла хозяйка дома, составила 110 квадратных метров. Была уничтожена кровля, надворные постройки и перекрытие дома. По факту случившегося организована проверка. Предполагается, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в надворных постройках. Photo: Отдел надзорной деятельности Напомним, Инцидент произошел 19 декабря, примерно в 12.00. На место пожара прибыли экстренные службы. Потушить огонь получилось не сразу. Под Нижним Тагилом сгорел жилой дом

