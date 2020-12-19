Внук затопил печь и ушел в магазин: под Нижним Тагилом в пожаре погибла пенсионерка

Внук затопил печь и ушел в магазин: под Нижним Тагилом в пожаре погибла пенсионерка

Сегодня, 21:06ПроисшествияPhoto: Отдел надзорной деятельности
Стали известны подробности пожара, произошедшего в поселке Черноисточинск на улице Некрасова.

Как рассказали редакции TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности, в доме проживала женщина 83 лет. В течение последнего месяца ее самочувствие ухудшилось. Пенсионерка не могла справляться с домашним хозяйством самостоятельно, поэтому ее навешали родственники. В день инцидента к пенсионерке пришел внук, который затопил печь и ушел в магазин. Возвращаясь, он увидел, что дом горит.

В результате площадь пожара, при котором погибла хозяйка дома, составила 110 квадратных метров. Была уничтожена кровля, надворные постройки и перекрытие дома.

По факту случившегося организована проверка. Предполагается, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в надворных постройках.

Photo:Отдел надзорной деятельности

Напомним, Инцидент произошел 19 декабря, примерно в 12.00. На место пожара прибыли экстренные службы. Потушить огонь получилось не сразу.

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