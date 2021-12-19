65-летняя водитель погибла в ДТП с иномаркой на трассе под Нижним Тагилом

Управляя «Тойота Аурис», женщина выехала на встречную полосу, где столкнулась с машиной «Ман», ехавшей во встречном направлении, сообщает отдел пропаганды ОГИБДД «Нижнетагильское». Результатом аварии стало то, что на месте происшествия 65-летняя водитель получила несовместимые с жизнью травмы.
На данный момент сотрудники ГИБДД осмотрели места столкновения и установили личность женщины. Она была пристегнута ремнем безопасности. Теперь будет определено, в каком именно состоянии свердловчанка села за руль.
Напомним, 15 декабря на въезде в Малый Исток две иномарки столкнулись лоб в лоб в Екатеринбурге. По словам очевидец, виновница аварии была пьяна.