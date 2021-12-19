65-летняя водитель погибла в ДТП с иномаркой на трассе под Нижним Тагилом

65-летняя водитель погибла в ДТП с иномаркой на трассе под Нижним Тагилом
65-летняя водитель погибла в ДТП с иномаркой на трассе под Нижним Тагилом
Сегодня, 12:10ПроисшествияФото: отдел пропаганды ОГИБДД «Нижнетагильское»
Женщина-водитель скончалась в результате столкновения двух иномарок на трассе «Екатеринбург-Серов». Происшествие случилось 18 декабря около 18.30 на 168 километре дороги.

Управляя «Тойота Аурис», женщина выехала на встречную полосу, где столкнулась с машиной «Ман», ехавшей во встречном направлении, сообщает отдел пропаганды ОГИБДД «Нижнетагильское». Результатом аварии стало то, что на месте происшествия 65-летняя водитель получила несовместимые с жизнью травмы.

На данный момент сотрудники ГИБДД осмотрели места столкновения и установили личность женщины. Она была пристегнута ремнем безопасности. Теперь будет определено, в каком именно состоянии свердловчанка села за руль.

Фото:отдел пропаганды ОГИБДД «Нижнетагильское»

Напомним, 15 декабря на въезде в Малый Исток две иномарки столкнулись лоб в лоб в Екатеринбурге. По словам очевидец, виновница аварии была пьяна.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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