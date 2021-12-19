Два человека вылетели из иномарки и погибли на трассе под Екатеринбургом

Водитель и пассажир автомобиля «Лифан» погибли после того, как иномарку вынесло на встречную полосу под грузовик «Ивеко». Происшествие случилось утром на 286 километре трассы Екатеринбург-Тюмень.

В момент аварии 65-летняя водитель и ее пассажир вылетели из салона, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Водитель грузовика пояснил, что машина двигалась по своей полосе, но ее неожиданно занесло. Авто вылетело прямо перед грузовиком. Водитель принял меры к экстренному торможению, но столкновения избежать не удалось. Водитель и пассажир скончались до приезда скорой помощи. В ведомстве отметили, что они не были пристегнуты ремнями безопасности. Отмечается, что погибшая водитель проживала в Тюменской области. Ее стаж составляет 14 лет.

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