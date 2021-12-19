Неизвестные на глазах у прохожих обокрали иномарку в Екатеринбурге

Все случилось на улице Новгородцевой, 4а. Opel белого цвета привлек внимание похитителей около 18-19.00. В это время мимо проходило несколько десятков свидетелей.
Теперь владельцу Павлу предстоит не только вставлять стекло, но и менять погнутую дверь, сообщает Е1. Он рассказал, что похищенная сумка была пустой. Также неподалеку находится камера, однако к ней не дают доступ.
Напомним, 5 декабря в Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали парня, который напал на водителя грузовика и попытался угнать машину.