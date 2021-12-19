Неизвестные на глазах у прохожих обокрали иномарку в Екатеринбурге

Неизвестные на глазах у прохожих обокрали иномарку в Екатеринбурге
Неизвестные на глазах у прохожих обокрали иномарку в Екатеринбурге
Сегодня, 15:21ПроисшествияФото: 1MI
Неизвестные граждане вечером 18 декабря вскрыли машину в Екатеринбурге. У иномарки оказалось разбито стекло, а также повреждена пассажирская дверь. Разгромив салон, злоумышленники похитили сумку.

Все случилось на улице Новгородцевой, 4а. Opel белого цвета привлек внимание похитителей около 18-19.00. В это время мимо проходило несколько десятков свидетелей.

Теперь владельцу Павлу предстоит не только вставлять стекло, но и менять погнутую дверь, сообщает Е1. Он рассказал, что похищенная сумка была пустой. Также неподалеку находится камера, однако к ней не дают доступ.

Напомним, 5 декабря в Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали парня, который напал на водителя грузовика и попытался угнать машину.

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Екатеринбург
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