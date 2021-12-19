О пропавшем неделю назад посреди леса уральце рассказала его сестра

Мужчина имеет психическое заболевание. Инвалидности у него нет, однако ему требуются таблетки, рассказала сестра пропавшего. По ее словам, коллеги над ним издеваются, называют наркоманом. Его это задевает и он перестает принимать лекарства, рассказывает сестра. Она добавила, что в эти моменты у брата бывают срывы, но он ведет себя спокойно.