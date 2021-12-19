О пропавшем неделю назад посреди леса уральце рассказала его сестра

Мужчина имеет психическое заболевание. Инвалидности у него нет, однако ему требуются таблетки, рассказала сестра пропавшего. По ее словам, коллеги над ним издеваются, называют наркоманом. Его это задевает и он перестает принимать лекарства, рассказывает сестра. Она добавила, что в эти моменты у брата бывают срывы, но он ведет себя спокойно.
16 декабря Ярослав должен был вернуться с вахты домой в поселок Зайково в Ирбитском районе. Однако он оттуда не выезжал и не выходил на связь. Оказалось, что еще 11 декабря мужчина пропал с работы.
Девушка рассказала, что ей удалось дозвониться до начальника брата. Он рассказал, что три дня пропавший вел себя странно и разговаривал сам с собой. А на третий день собрал ночью сумку и ушел.
Напомним, пропавший Ярослав имеет рост более двух метров. У него худощавое телосложение, глаза зелено-карего цвета, темно-русые волосы. В момент пропажи на нем была зеленая одежда и черные берцы. Кроме того, у него имеется шрам на все лицо.