О пропавшем неделю назад посреди леса уральце рассказала его сестра

О пропавшем неделю назад посреди леса уральце рассказала его сестра
О пропавшем неделю назад посреди леса уральце рассказала его сестра
Сегодня, 19:24ПроисшествияФото: 1MI
Об исчезновении 36-летнего Ярослава Сайко рассказала его сестра. Мужчина пропал 11 декабря. Он работал вахтовым методом в селе Балтым.

Мужчина имеет психическое заболевание. Инвалидности у него нет, однако ему требуются таблетки, рассказала сестра пропавшего. По ее словам, коллеги над ним издеваются, называют наркоманом. Его это задевает и он перестает принимать лекарства, рассказывает сестра. Она добавила, что в эти моменты у брата бывают срывы, но он ведет себя спокойно.

16 декабря Ярослав должен был вернуться с вахты домой в поселок Зайково в Ирбитском районе. Однако он оттуда не выезжал и не выходил на связь. Оказалось, что еще 11 декабря мужчина пропал с работы.

Девушка рассказала, что ей удалось дозвониться до начальника брата. Он рассказал, что три дня пропавший вел себя странно и разговаривал сам с собой. А на третий день собрал ночью сумку и ушел.

Фото:ДПСО "Прорыв"

Напомним, пропавший Ярослав имеет рост более двух метров. У него худощавое телосложение, глаза зелено-карего цвета, темно-русые волосы. В момент пропажи на нем была зеленая одежда и черные берцы. Кроме того, у него имеется шрам на все лицо.

Материалы по теме:
Свердловская областьпоискпропавшие без вестипропавшие
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы